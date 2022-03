Langlauf: Dreifachsieg für Norwegen am Holmenkollen

Die norwegischen Langläufer haben beim traditionellen 50-km-Rennen am Holmenkollen einen Dreifacherfolg geschafft. Außenseiter Martin Löwström Nyenget gewann am Sonntag im Zielsprint vor Sjur Röthe erstmals im Weltcup. Dritter wurde 3,5 Sekunden zurück Didrik Tönseth. Der finnische Favorit Iivo Niskanen musste sich mit Rang vier begnügen. Das Klassik-Rennen in Oslo ging ohne die ausgeschlossenen Russen um den entthronten Weltcuptitelverteidiger Alexander Bolschunow in Szene.

Auch Norwegens Topstar Johannes Hösflot Kläbo fehlte wegen eines Coronaclusters im Sprinterteam der Gastgeber, der Gesamtweltcup war ihm aber bereits sicher gewesen. Auch Österreichs einziger infrage kommender Athlet Mika Vermeulen war wegen einer Corona-Infektion nicht am Start.

Das Weltcupsaisonfinale steigt bereits kommendes Wochenende im schwedischen Falun, da Russland wegen des Ukraine-Krieges die Austragung der anschließend geplanten Tjumen-Bewerbe untersagt worden ist.

(APA) / Bild: Imago