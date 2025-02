Langlauf: Stadlober in Falun Weltcupfünfte

Der Salzburgerin Teresa Stadlober ist am Samstag mit Rang fünf im Einzelstartrennen über 10 km klassisch ein gelungener Start in den Langlauf-Weltcup von Falun gelungen. Die seit Monatsbeginn 32-Jährige hielt sich das gesamte Rennen über unter den Top 10, auf den letzten Kilometern machte sie noch Positionen gut. Stadlobers Rückstand auf die überlegene schwedische Siegerin Ebba Andersson betrug 55,6 Sek. Zweite wurde Heidi Weng (NOR/+17,8), Dritte Victoria Carl (GER/+28,7).

Den von der US-Weltcupführenden Jessie Diggins in Abwesenheit der Norwegerin Therese Johaug eingenommenen vierten Platz verpasste die ÖSV-Athletin um 18,3 Sek. Stadlober hatte zuletzt in der Schweiz trainiert. Die Falun-Rennen nehme sie mit, hatte sie gemeint, auch wenn es sich nicht um eine ihrer Lieblingsstrecken handle. Ihr Fokus liege allerdings bereits auf den am 26. Februar in Trondheim beginnenden Weltmeisterschaften. Rang fünf ist Stadlobers viertbeste Platzierung in diesem Winter. Sie hatte davor schon je einen zweiten, dritten und vierten Platz erreicht.

Am Samstag wird noch der 10-km-Bewerb der Männer mit dem Steirer Mika Vermeulen gelaufen. Am Sonntag (11.00 Uhr Männer, 14.00 Uhr Frauen) findet im schwedischen Wintersportort noch ein 20-km-Bewerb Skating mit Massenstart statt.

