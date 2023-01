Langlauf: Stadlober Zwölfte über 10 km bei Weltcup-Comeback in Les Rousses

via

Langläuferin Teresa Stadlober hat es bei ihrem Weltcup-Comeback nach der Tour de Ski und anschließender Krankheitspause auf Rang zwölf geschafft.

Die Olympia-Dritte handelte sich am Freitag in Les Rousses über 10 km Skating etwas weniger als eine Minute Rückstand auf Siegerin Ebba Andersson ein. Die Schwedin gewann in Abwesenheit der Weltcupführenden Tiril Udnes Weng klar vor der französischen Lokalmatadorin Delphine Claudel (+13,4 Sek.) und Jessica Diggins (USA/+20,5).

Stadlober ist bei der Weltcup-Premiere auf den anspruchsvollen Strecken im Jura am Sonntag auch noch im 20-km-Massenstart in der klassischen Technik dabei. Die Salzburgerin war zuletzt von einer hartnäckigen Erkältung gebremst worden.

