Langzeit-Vertrag! Norris bleibt McLaren treu

Formel-1-Pilot Lando Norris hat seinen Langzeit-Vertrag bei McLaren vorzeitig verlängert.

Der Engländer werde deutlich über seinen ohnehin bis Ende 2025 laufenden Kontrakt hinaus bleiben, teilte das britische Traditionsteam am Freitag mit. Norris fährt seit 2019 für McLaren, der 24-Jährige gilt als eines der größten fahrerischen Talente. Im Vorjahr war er WM-Sechster und in sechs Grand Prix Zweiter. Rennsieg hat Norris in der Königsklasse aber noch keinen eingefahren.

Duo Norris/Piastri bleibt bis 2026 bei McLaren

Zur genauen Vertragslaufzeit machte McLaren wie Ferrari, das am Donnerstag eine Langzeit-Verlängerung mit dem Monegassen Charles Leclerc bekanntgegeben hatte, keine Angeben. Die Fahrerpaarung mit Norris und dem 22-jährigen Australier Oscar Piastri sei aber zumindest bis Ende 2026 bestätigt, hieß es. 2026 beginnt für die Formel 1 eine neue Ära mit einem grundsätzlich neuen Reglement. Damit werden auch sportlich die Karten neu gemischt. McLaren, das zweiterfolgreichste Team der F1-Geschichte, wartet seit 2008 auf einen WM-Titel.

(APA).

Beitragsbild: Imago.