Lanisek gewinnt in Zakopane vor Hörl und Fettner

Die ÖSV-Adler Jan Hörl und Manuel Fettner haben sich beim Weltcup-Springen in Zakopane nur dem Slowenen Anze Lanisek beugen müssen. Hörl fiel am Sonntag bei Schneefall und schwierigen Windbedingungen nach Halbzeitführung noch auf Rang zwei zurück. Fettner landete in seiner Abschiedssaison als Dritter erstmals auf dem Podest. Einen gebrauchten Wettkampf erlebte Weltcup-Leader Domen Prevc. Der Slowene belegte nach zwei verpatzten Sprüngen nur Rang 27.

Stephan Embacher konnte sich im Finale von Zakopane vom 23. noch auf den fünften Platz verbessern. Umgekehrt erging es Jonas Schuster. Nach Platz sechs in Durchgang eins fiel er dem Wind zum Opfer und beendete die Konkurrenz als 29. Mit Maximilian Ortner als 13. und Markus Müller als 21. sammelten zwei weitere ÖSV-Adler Weltcuppunkte.

(APA) / Bild: Imago