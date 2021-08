Lars Söndergaard beim Sky Podcast DAB | Der Audiobeweis zum Champions-League-Playoff-Duell von Salzburg gegen Bröndby: „Die Salzburger erwartet in Kopenhagen eine gelbe Wand, fast wie in Dortmund“

Söndergaard über sein Engagement als dänischer Frauen-Nationalteamchef: „Habe den Frauenfußball überhaupt nicht gekannt“

Der dänischer Frauen-Nationalteamchef weiter: „Es ist sehr interessant. Es geht ja auch wahnsinnig schnell im Frauenfußball momentan“

Söndergaard über seine Zukunft: „Ich werde wahrscheinlich das halbe Jahr in Dänemark verbringen und die andere Hälfte in Österreich“

Alfred Tatar über das Champions-League-Playoff-Duell von Red Bull Salzburg gegen Bröndby: „Bröndby muss fast versuchen, dass Tor dicht zu halten“

Der Sky-Experte zum Abschied von Lionel Messi vom FC Barcelona: „Ich glaube, dass diese Tränen echt waren“

Zu Gast im Sky Sport Austria Podcast DAB | Der Audiobeweis waren Lars Söndergaard, dänischer Frauen-Nationalteamchef und Sky Experte Alfred Tatar.

Lars Söndergaard (Frauen-Nationaltrainer Dänemark):

…angesprochen auf sein Engagement als dänischer Frauen-Nationalteamchef: „Nach meiner Zeit in Österreich war ich fast 10 Jahre lang Cheftrainer von drei verschiedenen Herren-Vereinen in Dänemarks bester Liga. Dann habe ich ein Angebot bekommen. Natürlich hat es auch eine Rolle gespielt, dass die dänischen Frauen im Europameisterschaftsfinale 2017 waren. Das hat hier in Dänemark sehr viel bedeutet. Ich habe dann Gespräche geführt und bin dazu gekommen, dass es etwas ganz Interessantes ist. Ich sage immer: Es ist fast wie von Dänemark nach Österreich zu gehen. Du kommst zu einem neuen Verein, kennst die Spieler nicht, kennst nicht die Liga. Es war hier gleich für mich. Ich habe keine Spieler so richtig gekannt, habe die Liga nicht gekannt und habe Frauenfußball überhaupt nicht gekannt.“

…auf die Frage, was es ihm bedeutet, Frauen-Nationalteamchef zu sein: „Ich freue mich über die Verantwortung, eine Nationalmannschaft zu betreuen. Und es geht ja auch wahnsinnig schnell im Frauen-Fußball momentan. Die großen Vereine, in den großen Fußballnationen, investieren sehr viel in Frauenfußball. Es ist momentan sehr interessant, weil es so schnell geht.“

…über die geschaffte Frauen-EM-Qualifikation mit Dänemark: „Nach dem Verpassen der WM-Qualifikation 2019, wo wir gegen die Niederlande und gegen Schweden verloren haben, die dann Zweiter und Dritter bei der WM geworden sind, war es ganz schwierig für uns. Aber wir haben dann einen Neu-Start gemacht, mit einer bisschen anderen Spielweise, mit ein paar neuen Spielern und es ist ganz gut gegangen. Wir haben viele Tore geschossen, viele Chancen herausgespielt. In Dänemark geht man davon aus, dass wir uns für die Endrunden qualifizieren und wir haben es auch getan. Für ein Nationalteam, egal ob Herren oder Frauen, geht es ja nur um diese Endrunden, wo es um alles geht.“

…auf die Frage, ob die Spielweise in Dänemark, für Herren, Damen und Nachwuchs, vom Verband vorgegeben wird und überall das gleiche System gespielt wird: „Wir arbeiten sehr daran. Als ich kam, war es nicht so. Da konnten die Frauen so spielen, wie sie es wollten. Aber in den letzten drei Jahren haben wir auf eine gemeinsame Philosophie hingearbeitet. So spielt Dänemark – kann man sagen. In Dänemark sollen sie jedenfalls wissen, wenn eine dänische Nationalmannschaft spielt.“

…über seine Erwartungen für den Frauenfußball in Dänemark und in Österreich: „Ich kenne viele von den österreichischen Spielerinnen von früher, als ich in Salzburg war. Meine Tochter hat bei einigen Spielen mitgespielt, wo zB die Sarah Zadrazil oder die Laura Feiersinger dabei waren. Ich kenne eigentlich viele. Ich finde, dass sie eine sehr, sehr gute Mannschaft haben, mit vielen Erfahrenen und vielen guten, jungen Spielern. Aber es wird sicher schwieriger, als jetzt bei der Herren-Europameisterschaft. Es sind 16 Mannschaften, in vier Gruppen und die besten Zwei gehen weiter. Da gibt es weniger Möglichkeiten zu überraschen. Aber wenn man weiterkommt, dann kann alles passieren. Wir träumen groß.“

…über seine liebsten Erinnerungen an seine Zeit in Österreich: „Vor einem Jahr hat meine Frau zu mir gesagt, dass ich ein bisschen aufräumen muss. Da habe ich Zeitungen gesehen, von meiner Zeit in Österreich. Es war schön, mich zurückzuerinnern und es kamen viele Geschichten auf, die ich schon vergessen habe. Da war meine Zeit in Salzburg, wo ich zum ersten Mal Cheftrainer war, dann die Europacup-Zeit mit Austria Wien, wo wir es geschafft haben, ins Viertelfinale zu kommen. Darauf erinnere ich mich mit viel Freude zurück. Aber auch auf meine ganze Zeit. Ich bin weiterhin sehr verbunden mit Österreich. Ich habe eine kleine Ferienwohnung in Altenmarkt und wir kommen jeden Winter und auch oft im Sommer. Ich verfolge das Ganze nicht so genau, aber ich weiß schon, was in Österreich passiert.“

…angesprochen auf seine Tätigkeit bei Red Bull Salzburg: „Ich war damals ein halbes Jahr Trainer der RB Juniors und sollte dann als Nachwuchschef weiterarbeiten, war also insgesamt eineinhalb Jahre Nachwuchschef. Ich habe gedacht, es wird eine längere Geschichte. Dann ist mein Vertrag nicht verlängert worden und es kam ein Angebot aus Dänemark. Wir wollten eigentlich nicht zurück, aber dann sind wir gegangen. Es waren damals schon Spieler wie Stefan Lainer und Stefan Ilsanker dabei. Aber so wie jetzt, mit der klaren Spielweise und dem Pressing ist erst mit Ralf Rangnick gekommen. Das war ein paar Jahre später.“

…auf die Frage, ob er damals David Alaba nach Salzburg holen wollte: „Ja, wir haben darüber gesprochen. Aber es war kein Thema, weil Bayern München kam auf ihn zu.“

…zum kommenden Salzburg-Champions-League-Playoff-Gegner Bröndby IF: „Für die Fans von Bröndby war es die schlechteste Auslosung überhaupt. Es ist ja eher so ein Kult-Verein, wenn es um die Fans geht. Eine super Kulisse, sie stehen wirklich hinter der Mannschaft. Die Salzburger erwartet in Kopenhagen eine gelbe Wand, fast wie in Dortmund. Sie sind schon traurig, dass es genau gegen Red Bull Salzburg geht.“

…zum bevorstehende Champions-League-Playoff-Duell des FC Red Bull Salzburg gegen Bröndby IF: „Für mich ist Red Bull Salzburg mit 70 zu 30 Prozent Favorit. Die Fans von Bröndby sagen 90 zu 10 Prozent für Salzburg.“

…über die Spielweise von Bröndby: „Bröndby selber, das ist ja die komische Sache, hat vor drei Jahren, als Jaissle Co-Trainer war, genau gleich gespielt, wie Salzburg jetzt spielt. Die alten Bröndby-Spieler kennen das System, wogegen sie jetzt spielen sollen. Jetzt spielen sie etwas anders. Ab und zu gehen sie hoch im Pressing, aber nicht immer. Sie können auch tiefer stehen. Auch die Formation ist jetzt anderes. Sie spielen normal mit drei hinten, aber gegen Salzburg werden sie wahrscheinlich mit fünf hinten spielen. Sie werden sicher nach Salzburg kommen und auf Konter spielen und sie haben auch zwei schnelle Stürmer.“

…über die Problemzonen von Bröndby: „Bröndby hat defensiv Probleme. Sie sind zu schnell Meister geworden. Sie waren eigentlich im Aufbau und plötzlich stehen sie vor der Meisterschaft. Von der Meistermannschaft sind in der Abwehr der Tormann weg, Maxsö, der wichtigste Spieler in der Dreierkette hat nur gegen Kopenhagen gespielt, weil er auf dem Weg nach Russland war, was gescheitert ist und jetzt hat er wieder gespielt. Aber er hat gar nicht mit der Mannschaft trainiert. Und Anthony Jung, der auf der linken Abwehrseite gespielt hat, ist nach Bremen gegangen. Und dann haben sie einen Isländer gehabt, der auch gegangen ist. Die ganze Dreierkette mussten sie somit neu aufbauen. Ich glaube, dass sie jetzt in der Dreierkette wieder etwas zusammenkommen, aber sie haben wirklich Probleme gehabt.“

…angesprochen auf den Wechsel von Lionel Messi zu PSG: „Ich glaube er wäre geblieben, wenn er nur ein bisschen weniger verdienen hätte können. Aber es geht um Geld, um viel Geld. Ich hoffe nicht, dass Fußball nur so ist. Ich sehe auch andere Richtungen, aber PSG hat genug Geld, um alles zu kaufen. Es ist ein Wahnsinn. Aber man hofft, dass Mannschaften mit einer ganz klaren Philosophie auch gegen die ganz Großen spielen können.“

…über seine Zukunft: „Ich fühle mich noch jung und freue mich über fast jede Stunde oder jeden Tag, dass ich da verbleiben kann. Irgendwann ist aber selbstverständlich Schluss. Aber jetzt habe ich meinen Vertrag bis 2023 verlängert. Mein Traum ist es, mit der dänischen Frauennationalmannschaft was zu gewinnen. Dann kann ich in Pension gehen. Davor habe ich auch Gespräche in Österreich geführt. Ich wollte eigentlich gerne zurückkehren, aber es ist nicht dazu gekommen. Ich werde wahrscheinlich das halbe Jahr in Dänemark verbringen und die andere Hälfte in Österreich. So wird wahrscheinlich meine Zukunft, nach dem Fußball.“

Alfred Tatar (Sky Experte):

…über den österreichischen Frauenfußball: „Ich bin ein großer Fan des Frauenfußballs. Aber ich glaube, es herrscht ein großes Defizit in der Bevölkerung bezüglich der Wahrnehmung des Frauenfußballs. Der Frauenfußball beginnt ja erst jetzt so richtig zu wachsen. Da gehört auch Geld in die Hand genommen. Man muss abwarten, inwieweit der neue ÖFP-Präsident neue Schwerpunkte setzt, damit man das Damen-Nationalteam noch mehr pusht und noch mehr Möglichkeiten bietet. Ich hoffe, dass es in Zukunft mit dem Frauenfußball, ähnlich wie in Dänemark, stark bergauf geht. Wir brauchen es einfach.“

…über Red Bull Salzburg und die Entwicklung im Verein: „Red Bull ist in der österreichischen Liga der unumschränkte Herrscher, ist seit acht Meisterschaften Meister geworden, international haben sie den Turnaround geschafft, nachdem sie zu Beginn praktisch immer in der Qualifikation zur Champions League ausgeschieden sind und mit den Spielerverkäufen sind sie eine ganz große Nummer im internationalen Geschäft, weil es viele sehr talentierte Spieler mittlerweile vorziehen, nach Salzburg zu gehen und dort ins Rampenlicht zu stellen, weil sie wissen, dass sie dort ihre Zeiten bekommen und auf Angebote von Manchester City oder anderen großen Vereinen verzichten. Salzburg hat sich eine Position erarbeitet, die im internationalen Geschäft einzigartig ist. Rangnick hat selber nicht gedacht, dass dieser Weg so erfolgreich werden kann.“

…angesprochen auf die Favoritenrolle im Duell Salzburg gegen Bröndby: „Mir müssen auch auf die aktuelle Form Bezug nehmen. Die Form von Bröndby ist noch ausbaufähig. Bei vier Spielen und acht Gegentoren liegt defensiv einiges im Argen. Und dann kommt Salzburg, deren Stärke das Offensivspiel ist. Da muss Bröndby fast versuchen, das Tor dicht zu halten. Aber letztlich hängt es von der Verfassung von Salzburg ab. Ich gebe dem Lars recht, 70 zu 30 für Salzburg ist eine ordentliche Einschätzung, aber Fußball muss erst gespielt werden.“

…angesprochen auf den Wechsel von Lionel Messi zu PSG: „Messi ist ja in ganz jungen Jahren, auch aufgrund einer Krankheit, nach Spanien gekommen. Barcelona hat ihn damals, in einer sehr schwierigen Zeit, geholfen. Er, mit seinem unglaublichen Talent, hat später dem FC Barcelona auch sehr viel zurückgegeben. Er ist bei Barcelona zum besten Spieler auf der Welt geworden und hat über die vielen Jahre eine besondere emotionale Bindung genossen. Jetzt kann man sich ausrechnen, dass so einen Abschied nach wirklich langer Zeit, auch für einen Spieler der alles hat, trotzdem schwierig ist. Daher glaube ich, dass diese Tränen echt waren. Und dass er in Zukunft weiter Fußball spielen will, was aus verschiedenen Gründen beim FC Barcelona nicht möglich ist, selbst zum Nulltarif könnte er nicht spielen, versteh ich, dass er dorthin geht, wo es aus seiner Sicht möglich ist, nochmals die Champions League zu gewinnen.“

