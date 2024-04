LASK am Freitag in Spiel eins nach Sageder gegen Salzburg und das steirische Derby am Sonntag – alle Spiele der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Der Auftakt des 26. Spieltages zwischen LASK mit Interimstrainer Maximilian Ritscher und Salzburg am Freitag live & exklusiv bei Sky

Lisa Perstaller begrüßt die Zuschauer:innen ab 19:00 Uhr gemeinsam mit Sky Experte Peter Stöger zum Freitagsspiel

Am Sonntag ab 13:45 Uhr das steirische Derby TSV Hartberg – Sturm Graz und anschließend SK Rapid – Austria Klagenfurt live & exklusiv bei Sky

Das Vorarlberg-Derby Lustenau gegen Altach am Samstag ab 16:15 Uhr live & exklusiv bei Sky

Ebenfalls am Samstag ab 16:15 Uhr WAC – Austria Wien und WSG Tirol – Blau-Weiß Linz

Die weiteren Sky Experten am Wochenende: Alfred Tatar am Samstag und Peter Stöger am Sonntag

Am kommenden Wochenende dürfen sich Sky Zuseher:innen wieder auf spannende Begegnungen in der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga freuen. Tabellenführer Salzburg will am Freitag in Linz gegen den LASK im Meisterschaftskampf vorlegen. Derbystimmung kommt am Samstag bei Lustenau gegen Altach und am Sonntag bei Hartberg gegen Salzburg-Verfolger SK Sturm auf.

Der Hit LASK gegen Salzburg am Freitag live & exklusiv bei Sky

Bereits am Freitag startet die 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit einem Hit, wenn der Serienmeister aus Salzburg beim LASK zu Gast ist. Nach der Freistellung von Thomas Sageder möchten die Linzer, welche interimistisch von Assistenztrainer Maximilian Ritscher betreut werden, ihre Formkrise beenden, während die Salzburger im Titelkampf vorlegen wollen. Wie sich der LASK nach dem Trainerwechsel schlägt, sehen Sky Zuseher:innen ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Die Qualifikationsgruppe mit dem Vorarlberg-Derby am Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag kommt es in der Qualifikationsgruppe zu einem echten Highlight, wenn im Vorarlberg-Derby Austria Lustenau auf Altach trifft. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Andreas Heraf bis auf zwei Punkte an die Altacher heranrücken und den Abstiegskampf wieder spannend machen. Das emotionale Derby sehen Sky Zuseher:innen ab 16:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Zeitgleich kommt es in Kärnten zum Spitzenduell der Qualifikationsgruppe, wenn die Wiener Austria in Wolfsberg zu Gast ist. Nach vier Unentschieden in Folge möchten die Wolfsberger wieder voll punkten, während die Wiener ihren Platz an der Spitze behaupten wollen. Die Partie ist ab 16:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. In Innsbruck trifft zudem die WSG Tirol auf Blau-Weiß Linz. Ab 16:15 Uhr können Sky Zuseher:innen diese Begegnung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 verfolgen. Alle Samstagsspiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die Meistergruppe mit Sky Experte Peter Stöger am Sonntag live & exklusiv bei Sky

Am Sonntag empfängt Hartberg den Tabellenzweiten Sturm Graz zum steirischen Derby. Im letzten Aufeinandertreffen zum Ende des Grunddurchgangs konnten sich die Hartberger gegen die Mannschaft von Christian Ilzer ein Unentschieden erkämpfen. Ob die Grazer den Druck auf die Tabellenspitze aufrechterhalten können oder die Schopp-Elf erneut zum Stolperstein wird, ist ab 13:45 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Anschließend trifft zum Abschluss der 26. Runde Rapid auf Austria Klagenfurt. Die Wiener sind bewerbsübergreifend seit zehn Spielen ungeschlagen, während die Kärntner in der Meistergruppe noch nicht voll anschreiben konnten. Die Partie ist ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Freitag, 12. April 2024

19:00 Uhr

LASK – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Lisa Perstaller

Sky Experte: Peter Stöger

Samstag, 13. April 2024

16:15 Uhr

SC Austria Lustenau – SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – FC Blau-Weiß Linz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Sonntag, 14. April 2024

13:45 Uhr

13:45 Uhr

TSV Egger Glas Hartberg – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr

SK Rapid – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experten: Peter Stöger & Hans Krankl

Sky Analyse-Experte: Alfred Tatar

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA