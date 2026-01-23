LASK beendet Vorbereitung mit Sieg und Niederlage

Der LASK schließt seine Vorbereitung auf die Frühjahrssaison mit vier Siegen aus fünf Spielen ab. Zum Abschluss standen am heutigen Freitag zwei Testspiele in Pasching auf dem Programm.

Zunächst setzte sich der LASK gegen den SKN St. Pölten mit 3:0 durch. Im zweiten Testspiel des Tages unterlagen die Linzer dem SKU Amstetten mit 1:2.

Der Pflichtspielauftakt erfolgt am kommenden Freitag im Viertelfinale des ÖFB-Cups gegen den FC Blau-Weiß Linz.

(Red.) / Bild: GEPA