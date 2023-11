LASK-Gegner Saint-Gilloise setzt Erfolgslauf in der Liga fort

Union Saint-Gilloise hat vor dem Europa-League- Spiel gegen den LASK seinen Erfolgslauf in der Liga fortgesetzt.

Die Belgier gewannen zuhause gegen Club Brügge mit 2:1 (1:0). Die Tore für Saint-Gilloise erzielte Mohamend El Amine Amoura in der 22. und in der 68. Spielminute. Der LASK-Gegner führt nach 13 Spielen mit 31 Punkten die Tabelle der Jupiler League an.

Am Donnerstag gastieren die Belgier beim LASK (live bei Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass). Das Hinspiel gewann Union Saint-Gilloise mit 2:1.

Bild: Imago