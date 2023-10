LASK geht nach Sieg gegen Altach erleichtert in die Länderspielpause

Der LASK bleibt den oberen Sphären der Fußball-Bundesliga erhalten. Mit einem späten 1:0-Arbeitssieg über Altach (Spielbericht + VIDEO-Highlights) verteidigten die Linzer am Sonntag erfolgreich Platz drei und können nach zehn Runden mit Licht und Schatten entspannt in die Länderspielpause gehen. „Die drei Punkte tun richtig gut“, sagte Trainer Thomas Sageder. Bei Altach weinte man angesichts mehrerer guter Einschussmöglichkeiten zumindest einem Punkt nach.

Im Ballbesitz dominant, im Chancenvergleich aber kaum im Vorteil, durfte der LASK dank des Treffers von Robert Zulj in der 82. Minute aufatmen. „Wir haben einen sehr hohen Aufwand betrieben“, schnaufte der Kapitän durch. „Ende gut, alles gut. Auch wenn nicht mehr viele Leute in diesem Stadion geglaubt haben, dass wir gewinnen, haben wir an uns geglaubt.“

„Sind der verdiente Sieger“: Sageder zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft

Sageder hatte seiner Truppe im Finish gezwungenermaßen eine noch offensivere Ausrichtung verordnet und wurde belohnt. „Ich bin natürlich glücklich, dass wir das 1:0 erzwungen haben“, gab der Coach an. Er geht mit einer Pflichtspielbilanz von 8 Siegen bei 4 Remis und 4 Niederlagen in die Pause.

Die kommenden zwei Wochen haben für Sageder große Bedeutung. „Es ist gut, dass wir jetzt einmal eine ganze Trainingswoche haben. Wir brauchen gute Trainingseinheiten“, sagte der 40-Jährige, dessen Elf gegen die eifrig verteidigenden Altacher nur wenige Topchancen produzierte. „Für mich ist es wichtig, dass wir uns gute Chancen erarbeiten.“

Ein Sieg für das Selbstvertrauen

Drei Tage zuvor war man beim etwas unglücklichen 0:1 in der Europa League ohne Tor geblieben, davor hatte man in der Liga in zwei Partien nur einen Punkt geholt und auch da nur einmal getroffen. „Keiner vergibt freiwillig Chancen, dann wird es aber irgendwann eine Kopfsache, weil die Leichtigkeit vor dem Tor verloren geht“, erklärte Sageder. „Wir müssen wieder Selbstvertrauen in die Köpfe beim Toreschießen bekommen.“

Einen unerwarteten Beitrag durfte im Finish der zuletzt in die Regionalliga verbannte Mittelfeldroutinier Peter Michorl leisten. Das hatte freilich auch mit den Ausfällen von Sascha Horvath (gesperrt) und Branko Jovicic (Knöchel) zu tun. „Ich war froh, dass ich wieder am Platz stehen durfte, ich denke, da gehöre ich auch hin“, erklärte Michorl bei Sky und verlieh seiner Hoffnung auf weitere Einsätze „im besten Fußballeralter“ Ausdruck. „Ich habe es auch gerechtfertigt, denke, dass ich der Mannschaft wieder Struktur geben konnte.“ Ob die Rechnung des 28-Jährigen aufgeht, bleibt abzuwarten. „Wir haben uns für den Weg (mit jungen Spielern, Anm.) entschlossen“, betonte Sageder. „Im zentralen Mittelfeld haben wir sehr viele junge, ambitionierte Spieler, bei denen es mein Auftrag und mein Ziel ist, sie zu entwickeln.“

Kampfansage von Michorl: „Ich gehöre in die Bundesliga“

Standfest: „Viel drinnen in der Mannschaft“

Entwickeln will Altach-Coach Joachim Standfest seine gesamte Truppe. Der Weg, den man unter dem ehemaligen ÖFB-Teamspieler genommen hat, ist angesichts des Abstiegskampfs in der Vorsaison kein schlechter. „In der Länderspielpause werden wir versuchen, den Punch, den wir in der Mannschaft haben, beizubehalten. Es ist sehr viel drinnen in der Mannschaft, das haben wir heute gesehen. Es geht aber noch mehr, da geht noch viel nach oben“, gab Standfest zu Protokoll.

Altach-Coach Standfest: „Hätten mit ein bisschen Wohlwollen drei Punkte mitnehmen können“

Zwar rutschte Altach sechs Punkte hinter dem LASK auf Platz acht zurück, war für die Oberösterreicher aber ein durchaus würdiger Gegner – und hatte angesichts einiger guter Chancen lange zumindest einen Zähler in Aussicht. „Der Gegner ist über uns zu stellen und trotzdem haben wir es sehr gut gemacht. Kein Spieler wird von mir jemals einen Vorwurf hören, dass er eine Chance nicht macht“, meinte Standfest. „Wir haben die konkreteren Chancen haben gehabt. Man kann hier nicht viel besser gegen den LASK auftreten, wir waren nicht die schlechtere Mannschaft“, urteilte auch Stürmerroutinier Atdhe Nuhiu. „Wenn wir so spielen, verlieren wir nicht oft.“

(APA) / Bild: GEPA