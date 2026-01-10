LASK gewinnt 120-Minuten-Test deutlich – Salzburg verpasst Erfolg

Der LASK knüpft auch im geplant langen Testspiel an die Herbstsaison an, während Red Bull Salzburg den Sieg verpasst.

Die Linzer besiegen die Young Boys Bern nach zweimal 60 Minuten deutlich mit 3:0. Für die Treffer sorgten Moses Usor (80), Sasa Kalajdzic (83.) sowie Sascha Horvath (99.). Alle 23 Kaderspieler des LASK kamen im Rahmen des XXL-Tests beim Belek-Trainingslager zum Einsatz.

LASK siegt – Salzburg-Test gegen Rakow endet mit Remis

Kein voller Erfolg steht für Tabellenführer Salzburg zu Buche: Der Test gegen den polnischen Gegner Rakow Czestochowa endet mit einem 1:1-Remis. Nach dem Rückstand zu Beginn der zweiten Spielhälfte erzielte Yorbe Vertessen in der 57. Minute Salzburgs Ausgleichstor.

Einen 8:0-Kantersieg feiert indes der Wolfsberger AC gegen Regionalligist ATUS Velden. Der SCR Altach verliert unter seinem neuen Trainer Ognjen Zaric einen ebenso überlangen Test beim FC Luzern mit 1:2.

Ergebnisse von Fußball-Testspielen am Samstag:

FC Hertha Wels – FC Blau-Weiß Linz 2:2 (1:0). Wels. Blau-Weiß-Tore: Mensah (71.), Cvetko (83.)

LASK – Young Boys Bern 3:0 (0:0). Belek, Spielzeit 2 x 60 Minuten. Tore: Usor (80.), Kalajdzic (83.), Horvath (99.)

Red Bull Salzburg – Rakow Czestochowa 1:1 (0:0). Belek. Salzburg-Tor: Vertessen (57.)

FK Austria Wien – Donaufeld 5:1 (2:1). Wien. Austria-Tore: Nisandzic (16.), Raguz (18./Elfmeter), Aleksa (53.), Eggestein (62., 88.)

(Red./APA.)

