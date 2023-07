LASK gewinnt Testspiel gegen Vienna

Der LASK hat am Samstag ein Testspiel gegen die Vienna mit 4:2 gewonnen. Der Zweitligist gab in Linz eine frühe Zwei-Tore-Führung aus der Hand.

Denn bereits nach vier Minuten führten die Gäste aus Wien dank zwei Treffern von Marvin Schuster und Luca Edelhofer mit 2:0. Dank eines Doppelpacks von Neuzugang Moussa Kone ging es mit einem Unentschieden in die Kabinen. Branko Jovicic und Keito Nakamura drehten die Partie in Hälfte zwei für den LASK. Der Sieg über die Vienna war der fünfte volle Erfolg im sechsten Testspiel für die Linzer, die kommende Woche in der ersten Runde im ÖFB-Cup in Röthis in die neue Pflichtspiel-Saison starten.

Altach gewinnt Testspiel gegen Aarau

Der SCR Altach hat seine Saisoneröffnung ebenfalls erfolgreich bestritten. Das Testspiel gegen den FC Aarau konnten die Vorarlberger mit 1:0 für sich entscheiden. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Atdhe Nuhiu.

Bild: GEPA