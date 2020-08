LASK gibt Verteidiger an WSG Tirol ab

via

via Sky Sport Austria

Nemanja Celic verlässt den LASK und wechselt zur WSG Tirol. Der 21-jährige Innenverteidiger kam in der abgelaufenen Saison auf insgesamt drei Einsätze für den LASK.

In der vierten Runde bestritt Nemanja ein Heimspiel gegen seinen neuen Verein aus Wattens: Dabei sorgte er 90 Minuten lang für Stabilität in der Defensive. Seine fußballerische Ausbildung erhielt Celic in der AKA LASK Juniors. Dort durchlief er ab der U15 sämtliche Nachwuchs-Teams.

„Ich bin froh über diesen Wechsel“, so der dreimalige U19-Nationalspieler, „ich freue mich auf die neue Aufgabe, mit der WSG die gesteckten Ziele zu erreichen, die Mannschaft und mich weiter zu bringen.“ Coach Thomas Silberberger spricht von einem „absoluten Wunschspieler“. Nemanja sei in der Lage, „das Loch, das Lukas Grgic (Wechsel zum LASK) hinterlassen hat, eins-zu-eins zu schließen“.

Artikelbild: GEPA