LASK-Goalie Lawal nach Pleite gegen Salzburg: „Da wäre heute definitiv mehr drinnen gewesen“

via

via Sky Sport Austria

Der LASK musste in der 29. Runde in der ADMIRAL Bundesliga eine knappe 0:1-Niederlage gegen Tabellenführer Salzburg hinnehmen. „Trotz der Niederlage bin ich stolz auf die Mannschaft. Da wäre heute definitv mehr drinnen gewesen. Großes Lob an die Mannschaft, wie wir das verteidigt haben. Die Enttäuschung überwiegt aber trotzdem“, sagte LASK-Torhüter Tobias Lawal im Sky-Interview.

Lawal hütete für Alexander Schlager das LASK-Tor: „Ich freue mich, dass ich heute das Vertrauen vom Trainerteam bekommen habe. Ich habe versucht mich zu beweisen und bin sehr dankbar darüber. Ich bin froh über jede Minute, die ich bekomme. Wenn mich der Trainer aufstellt, bin ich da.“