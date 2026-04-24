LASK hofft auf ersten Saisonsieg gegen Hartberg

Der LASK darf sich am Sonntag im Meisterrennen in Hartberg (ab 14 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!) keinen Ausrutscher erlauben. Wie schwer die Steirer zu bezwingen sind, erfuhren die Athletiker in dieser Saison selbst. Alle drei Partien endeten remis (3:3, 2:2, 0:0).

Die Auftritte gegen Sturm waren phasenweise eines Meisters würdig, die Ausbeute mit zwei Zählern jedoch mickrig. Zwei Punkte sind es auch, die der Elf von Dietmar Kühbauer weiter auf Leader Sturm fehlen. „Uns wird eine komplett andere Partie als zuletzt gegen Sturm erwarten, sie legen ihr Spiel sehr defensiv an, wir müssen in der Offensive gute Lösungen finden. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass sie im Konter stets gefährlich sind“, sagte Kühbauer. Gesperrt nicht zur Verfügung stehen dem Cupfinalisten Verteidiger Joao Tornich und Stürmer Samuel Adeniran.

Hartberg befindet sich nach dem 2:0 bei Rapid, dem ersten Sieg in der Meistergruppe, im emotionalen Hoch. „Wir wollen die Freude, die wir zurzeit am Kicken haben, ins Spiel mitnehmen“, meinte Damjan Kovacevic. Ein Europacupticket vor der Nase ist Ansporn genug. „Wir haben noch vier Spiele, die wollen wir gewinnen. Dass wir nach Europa wollen, ist klar“, betonte der scheidende Trainer Manfred Schmid.

(APA) / Artikelbild: GEPA