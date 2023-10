LASK holt Testspiel-Remis gegen Zeleziarne Podbrezova

Der LASK hat am Mittwochnachmittag ein Testspielremis gegen den slowakischen Erstligisten FK Zeleziarne Podbrezova geholt. Den Treffer der Linzer erzielte Husein Balic in der 16. Spielminute.

Noch vor der Pause gelang den Slowaken durch Marek Bartos der Ausgleich (32.). In Halbzeit zwei fielen keine Tore mehr. Der zuletzt in der Bundesliga wieder eingesetzte Peter Michorl führte das Team von Trainer Thomas Sageder als Kapitän aufs Feld. Stützen wie Marin Ljubicic und Elias Havel fehlten aufgrund von Einberufungen in ihre jeweiligen U21-Nationalteams, der etatmäßige Kapitän Robert Zulj nahm zunächst auf der Bank Platz.

(APA) / Bild: GEPA