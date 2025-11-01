Am heutigen Samstag kommt es zum Linzer Derby zwischen Blau-Weiß und dem LASK (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – sei mit Sky Stream live dabei!). Die Bilanz der beiden Klubs ist ausgeglichen – die Athletiker wollen jedoch im ersten Derby unter Trainer Dietmar Kühbauer eine Negativserie beenden.

Die letzten Spiele zeigen ein ausgeglichenes Bild: Je zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen gab es für die beiden Mannschaften seit dem Wiederaufstieg von Blau-Weiß Linz zur Saison 2023/24. Ein brisantes Detail fällt jedoch auf: In keinem der fünf bisherigen Derbys konnte die Auswärtsmannschaft treffen. Und damit nicht genug: Der LASK wartet seit über 30 Jahren auf einen Auswärtssieg in einem Linzer Derby.

VIDEO-Highlights: Das letzte Linzer Derby (7. Runde | 2025/26)

LASK um ersten Derby-Auswärtssieg seit 30 Jahren

Eine Serie, die der wiedererstarkte LASK gerne beenden möchte. Die Athletiker haben unter Kühbauer noch kein Pflichtspiel verloren und noch kein Gegentor kassiert. Blau-Weiß musste zwar in den letzten beiden Bundesliga-Runden empfindliche Niederlagen gegen Sturm Graz (3:4) und die WSG Tirol (0:2) einstecken, durfte sich unter der Woche aber über den erstmaligen Aufstieg ins Viertelfinale des ÖFB-Cups freuen. Gegen Ligakonkurrent TSV Hartberg gelang in einem wahren Elfer-Krimi ein später Erfolg.

Der letzte Auswärtssieg des LASK in einem Linzer Derby liegt allerdings weit zurück. Vor über 30 Jahren – am 17. Juni 1995 – gewannen die Athletiker beim damaligen FC Linz auf der Gugl mit 4:0. Gegen den 1997 gegründeten FC Blau-Weiß Linz gab es bis dato seit dem ersten Duell 2011 keinen Auswärtssieg. Ihren letzten Auswärtserfolg im Stadtduell feierten die Blau-Weißen im Jahr 2012 in der 2. Liga: Damals gelang ein 2:1-Erfolg beim Stadtrivalen.

Bild: GEPA