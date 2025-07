LASK leiht Danek erneut von Sparta Prag aus

Krystof Danek bleibt ein weiteres Jahr in Linz: Der 22‑jährige Offensivspieler wechselt wie schon im vergangenen Winter leihweise von Sparta Prag zum LASK. Der neue Vertrag läuft bis Sommer 2026 und enthält erneut eine Kaufoption.

Danek bestritt in der abgelaufenen Frühjahrssaison 18 Pflichtspiele für die Athletiker (13‑mal in der Startelf), erzielte dabei ein Tor und bereitete vier weitere Treffer vor. Anschließend stand der tschechische U‑21‑Teamspieler bei der EM‑Endrunde in der Slowakei in allen drei Gruppenspielen seines Landes auf dem Platz.

Nach Kasper Jørgensen und Luka Kacavenda ist Danek der dritte Sommerzugang der Linzer.

Sportdirektor Dino Buric lobt den Rückkehrer: „Wir freuen uns ungemein, dass Krystof Danek auch in der kommenden Saison beim LASK spielen wird. Er hat im Frühjahr bereits mehrfach bewiesen, dass er eine Bereicherung für unser Offensivspiel darstellt. Krystof ist technisch sehr versiert, bringt eine hohe Spielintelligenz mit und ist vielseitig einsetzbar. Unser expliziter Dank gilt den Verantwortlichen von Sparta Prag, die sich bei den Gesprächen über eine erneute Leihe äußerst kooperativ gezeigt haben.“

Foto: LASK