LASK möchte gegen WSG Tirol Erfolgslauf fortsetzen

Drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Red Bull Salzburg, im Cup im Semifinale – dem LASK könnte in dieser Saison der ganz große Wurf gelingen, doch Trainer Dietmar Kühbauer bremst.

„Dass die Erwartungshaltung riesengroß ist, ist klar, aber wir dürfen nicht auf diesen Zug aufspringen. Es steht uns auch mal zu, ein Spiel zu verlieren. Das Double ist nur für die Öffentlichkeit und die Journalisten, bei uns ist es nicht in der Kabine“, betonte der Burgenländer.

Sein WSG-Kollege Philipp Semlic muss die Partie aufgrund einer Sperre von der Tribüne aus verfolgen. Der Steirer hat großen Respekt vor den Oberösterreichern. „Wir brauchen ein fast perfektes Spiel, weil der LASK eine der wenigen Mannschaften ist, die sieben Spieler auf dem Platz hat, die überall ein eins gegen eins auflösen können.“ Sonderlob von Semlic gab es für Kühbauer. „Man muss vor ihm den Hut ziehen. Er schafft es, der großen individuellen Qualität, die er im Kader hat, gewisse Freiheiten zu geben. Das ist meiner Meinung nach schon eine große Kunst.“

(APA) Foto: GEPA