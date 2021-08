LASK-Profi Grgic bei “Dein Verein”: “Trainerthema in der Kabine tabu”

via

Lukas Grgic war am Montag bei “Dein Verein – Double Check” zugeschaltet. Der LASK-Profi sprach unter anderem über seinen Trainer Dominik Thalhammer, der aufgrund der schwankenden Leistungen der Oberösterreicher zuletzt in der Kritik stand.

„Ich glaub schon, dass der Trainer uns noch erreicht. Es gibt keinen Trainer auf der Welt, der die Tore von draußen schießen kann. Grundsätzlich stehen schon wir Spieler in der Verantwortung, dass wir da bei der Kaltschnäuzigkeit vorm Tor besser werden. Wir müssen einfach die Tore schießen und in Führung gehen, damit wir nicht immer hinterherlaufen müssen. Deswegen ist das Trainerthema bei uns in der Kabine tabu”, sagte Grgic.

Über die sportliche Situation des LASK sagte Grgic: „Wir sind jetzt zum dritten Mal hintereinander europäisch vertreten. Das muss man nochmal erwähnen, denn das ist nicht selbstverständlich. Der LASK ist jetzt nicht der größte Verein Österreichs. Weil wenn ich mich an meine Anfangszeiten zurückerinnere und wo wir jetzt stehen, dann ist das eine sehr gute Entwicklung. Natürlich sind wir in der Liga nicht dort, wo wir stehen wollen, aber das wird alles nach der Länderspielpause kommen. Wir werden uns jetzt sammeln und dann wird das wieder ins Rennen kommen.“

