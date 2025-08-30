LASK & Ried brauchen Siege: Bisherige Bilanz spricht für Remis

Am heutigen Samstag kommt es im Rahmen der ADMIRAL Bundesliga zum traditionsreichen OÖ-Derby zwischen dem LASK und der SV Ried (ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – und mit Sky Stream kein Spiel verpassen!) – erstmals wieder seit der Saison 2022/23. Damals endete keine der vier Begegnungen mit einem Sieg für den LASK.



Ried entschied das erste Aufeinandertreffen mit 2:0 für sich, die folgenden drei Duelle gingen jeweils mit einem 1:1-Unentschieden zu Ende. Besonders zu erwähnen bleibt dabei das letzte direkte Duell, in dem der heutige LASK-Akteur Christoph Lang noch für die SV Ried den Führungstreffer erzielte. Erst in der 90. Minute gelang Keito Nakamura der späte Ausgleich für die Linzer.

Die aktuelle Ausgangslage ist für beide Klubs alles andere als rosig. Vor allem der LASK hinkt den Erwartungen hinterher: Nach vier Runden stehen lediglich drei Punkte zu Buche, Rang 10 ist die ernüchternde Bilanz. Die SV Ried steht mit vier Zählern auf Platz 8 nur unwesentlich besser da – beide Teams brauchen dringend einen Sieg, um nicht schon früh in der Saison unter Druck zu geraten.

Pomer: „Wir sind in der Bundesliga angekommen“

Immerhin feierte Ried in der Vorwoche den ersten Bundesliga-Sieg seit dem Wiederaufstieg – mit einem überzeugenden 2:0-Erfolg gegen Blau-Weiß Linz. Doppeltorschütze Philipp Pomer zeigte sich danach selbstbewusst und erklärte: „Wir sind in der Bundesliga angekommen.“

Für zusätzliche Brisanz sorgt die Sperre von LASK-Kapitän Sascha Horvath, der nach Schiedsrichterkritik und einer diskutablen Gelb-Roten Karte nicht mitwirken darf. Der Einspruch gegen die Sperre wurde von der Bundesliga in dieser Woche abgelehnt.

Unter der Woche tankten die beiden Teams im ÖFB-Cup etwas Selbstvertrauen. Ried zitterte sich mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg bei Union Gurten in die nächste Runde, während der LASK beim Zweitligisten Horn mit 2:0 souveräner agierte.

Trotz aller Ambitionen auf einen „Dreier“ lässt die Statistik ein erneutes Remis als wahrscheinlich erscheinen – und genau das würde den beiden Teams aktuell nicht weiterhelfen.

