LASK-Torhüter Schlager über Missgeschick vor Ausgleichstreffer: “Das wird mir sicher nicht mehr passieren”

Nach dem ersten Sieg unter Andreas Wieland in Helsinki hat der LASK in der Fußball-Bundesliga nicht nachlegen können. Die Linzer blieben nach einem 1:1 (1:0) bei Austria Klagenfurt am Sonntag zum siebenten Mal in Folge in der Meisterschaft ohne Erfolgserlebnis.

Nach dem Führungstor der Gäste durch Thomas Goiginger kurz vor dem Pausenpfiff (45.+1) glich Patrick Greil für den Aufsteiger per Freistoß (55.), nach einer kuriosen Szene von LASK-Torhüter Alexander Schlager, aus. Der Nationalspieler ließ sich irritieren und nahm im Strafraum einen weiten Rückpass von Goiginger in die Hände. Den fälligen Freistoß hämmerte Greil von einem Linzer noch abgefälscht in die Maschen.

“Wir haben über 90 Minuten das Spiel komplett im Griff gehabt. Wir haben wenig zugelassen. Es tut schon weh, wenn du 1:0 in Führung bist, komplett verdient, die ganze Zeit am Drücker bist, aber dann trotzdem nur mit einem Punkt nach Hause fährst”, analysierte der Alexander Schlager das Spiel.

Über die Szene vor dem 1:1 meint der Torhüter: “Ich habe nur gesehen, dass es ein Zweikampf war. Ich habe nicht gewusst, dass unser eigener Spieler den Ball gespielt hat. Es tut mir Leid für das Team, weil wir eigentlich sicher geglaubte drei Punkte nicht mit nach Hause nehmen. Die Performance war gut. Das wird mir sicher nicht mehr passieren.”