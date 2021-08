LASK-Trainer Thalhammer: „Wir erarbeiten uns so viele Torsituationen, wo der Ball nur ins Tor zu passen ist und wir machen es nicht“

Thalhammer weiter: „Der LASK befindet sich momentan im Umbruch und man sollte es auch wahrnehmen, dass dieser Umbruch größer als erwartet ist“

LASK gegen TSV Egger Glas Hartberg endet mit 1:1. Die wichtigsten Stimmen zur Partie des 5. Spieltages der ADMIRAL Bundesliga bei Sky Sport Austria.

LASK – TSV Egger Glas Hartberg 1:1 (0:0)

Schiedsrichter: Walter Altmann

Dominik Thalhammer (Trainer LASK):

…nach dem Spiel: „Ich würde so viel Potenzial in vielen Situationen und bei vielen Spielern sehen, aber entschieden wird das Spiel im gegnerischen Strafraum und im eigenen natürlich. Im gegnerischen Strafraum haben wir uns so viele Torsituationen erarbeitet, wo der letzte Pass nicht passt und der Ball nur ins Tor zu passen ist und wir machen es nicht. Ist schon sehr ärgerlich.“

…vor dem Spiel zur aktuellen Entwicklung der Mannschaft: „Es ist wichtig, objektiv zu sein und die Situation objektiv zu analysieren. Die Klubfarben sind Schwarz-Weiß, aber Fußball ist nicht immer Schwarz-Weiß. Wir haben acht Bewerbsspiele in dieser Saison gespielt und einmal verloren. Wir erwarten uns zwar etwas mehr, aber die Wahrheit liegt in der Mitte. Wir haben aktuell zehn bis elf neue Spieler in unserem Kader, die wir integrieren müssen. Der LASK befindet sich momentan im Umbruch und man sollte es auch wahrnehmen, dass dieser Umbruch größer als erwartet ist.“

James Holland (LASK):

…zum Spiel: „Am Ende nehmen wir den Punkt.“

…über die ungewohnte Situation, nicht vom Trainer berücksichtigt zu werden: „Der Trainer hat mir kommuniziert, dass ich jetzt der vierte Sechser im Team bin. Als Spieler musst du das einfach akzeptieren, das habe ich eh gemacht. Ich probiere jetzt, die Jungs so gut wie möglich zu unterstützen. Es ist wurscht, ob man das versteht oder nicht. So ist Fußball, das war die Entscheidung vom Verein und vom Trainer. Egal ob es Sinn macht oder nicht – es gehört einfach dazu.“

Kurt Russ (Trainer TSV Egger Glas Hartberg):

…vor dem Spiel auf die Frage, warum Dario Tadic heute nicht in der Startelf steht: „Weil er nicht so aggressiv anlaufen kann, wie die jungen Spieler. Ich habe mit ihm geredet. Es ist kein Problem.“

Rene Swete (TSV Egger Glas Hartberg):

…nach dem Spiel: „Ein Punkt in Linz bei einem starken LASK ist in Ordnung. Den Fehler, den wir gemacht haben ist, dass wir dann zu tief geworden sind. Und dann sind wir nicht mehr so hoch und so intensiv angelaufen. Wenn man 1:0 führt und bis dahin richtig gut verteidigt, dann trauert man den drei Punkten schon ein wenig nach.“

Sascha Horvath (TSV Egger Glas Hartberg):

…nach dem Spiel: „Erste Halbzeit waren wir extrem da, waren extrem bissig. In der zweiten Halbzeit haben wir uns zu weit fallen lassen. Aber ja – 1:1 ist heute zu Recht.“

Alfred Tatar (Sky Experte):

…über den LASK: „Das Spiel am kommenden Donnerstag wir massiv entscheidend für die Richtung des LASK sein. Schafft man den Aufstieg, dann werden wir wieder einen LASK sehen, wo wir alle wieder Freude haben werden. Steigt man auf, wir der LASK wieder voll da sein. Es ist das wichtigsten Spiel für den LASK seit langer Zeit.“

…vor dem Spiel über die Entwicklung des LASK: „Am 1. Oktober 2020 war der LASK in Lissabon zu Gast und hat Sporting 4:1 aus dem eigenen Stadio geschossen. Seitdem ist Sporting Meister geworden, ist fix in der Champions League und der LASK muss kämpfen, damit man überhaupt in die Conference League einzieht. Und wenn man das Spiel vom LASK am letzten Donnerstag gesehen hat, wo der LASK dermaßen schlecht gespielt hat, es war eine Qual. Während es bei Sporting hinaufgegangen ist, ist es beim LASK maximal horizontal geblieben, ich würde eher meinen, dass es eine Neigung nach unten gibt.“