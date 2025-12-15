LASK und Salzburg geben Vorbereitungs-Fahrpläne bekannt

Die Bundesliga-Klubs Red Bull Salzburg und LASK haben ihre Fahrpläne für die Wintervorbereitung bekannt gegeben.

Winterkönig Salzburg startet am 3. Jänner 2026 wieder ins Training ein. Nur drei Tage später steigt am 6. Jänner der Testspielkracher gegen den deutschen Topklub Bayern München. Danach geht es ins Trainingslager nach Belek (Türkei), dort warten Testspiele gegen Rakow Czestochowa und Roter Stern Belgrad auf die Mozartstädter.

Der LASK startet seine Vorbereitung am 5. Jänner 2026. Nur einen Tag später geht es ebenfalls nach Belek ins Trainingslager. Dort sind Testspiele gegen Young Boys Bern, ZSKA Sofia und Jagiellonia Bialystok geplant.

Die 18. Bundesliga-Runde, in der das Top-Duo auch wieder in den Ligaalltag startet, findet zwischen 6. und 8. Februar statt.

Die Termine von Red Bull Salzburg im Überblick

Samstag, 3. Jänner – 10:30: Trainingsauftakt in Salzburg

Dienstag, 6. Jänner – 15:00: Testspiel gegen FC Bayern München (Red Bull Arena Salzburg)

Donnerstag, 8. Jänner: Reise ins Trainingslager in Belek (Türkei)

Samstag, 10. Jänner – 14:00 MEZ: Testspiel gegen Rakow Czestochowa (POL/in Belek)

Donnerstag, 15. Jänner – 15:00 MEZ: Testspiel gegen Roter Stern Belgrad (SER/in Belek)

Freitag, 16. Jänner: Rückkehr nach Österreich

Donnerstag, 22. Jänner – 21:00: UEFA Europa League – 7. Spieltag Ligaphase gegen FC Basel (Red Bull Arena Salzburg)

Donnerstag, 29. Jänner – 21:00: UEFA Europa League – 7. Spieltag Ligaphase gegen Aston Villa (Villa Park, Birmingham, Vereinigtes Königreich)

Sonntag, 1. Februar – 17:30: ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen den Wolfsberger AC (Lavanttal-Arena)

ab 6. Februar: 18. Bundesliga-Runde gegen Austria Wien (Red Bull Arena Salzburg)

Die Termine des LASK im Überblick

Montag, 5. Jänner: Trainingsauftakt in Linz

Dienstag, 6. Jänner: Reise ins Trainingslager in Belek (Türkei)

Samstag, 10. Jänner – 13:00 MEZ: Testspiel gegen Young Boys Bern (SUI/in Belek)

Donnerstag, 15. Jänner – 9:00 MEZ: Testspiel gegen ZSKA Sofia (BGR/in Belek)

Donnerstag 15. Jänner – 13:30 MEZ: Testspiel gegen Jagiellonia Bialystok (POL/in Belek)

Freitag, 16. Jänner: Rückkehr nach Österreich

Freitag, 23. Jänner – 12:00: Testspiel gegen SKN St. Pölten (in Pasching)

Freitag, 23. Jänner – 15:30: Testspiel gegen SKU Amstetten (in Pasching)

Freitag, 30. Jänner – 18:00: ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Blau-Weiß Linz (Raiffeisen Arena Linz)

ab 6. Februar: 18. Bundesliga-Runde gegen WSG Tirol (Raiffeisen Arena Linz)

Bilder: GEPA