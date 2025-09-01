LASK verlängert mit Leistungsträger

LASK-Abwehrspieler George Bello unterzeichnete einen Kontrakt bis Sommer 2027. Das ursprüngliche Arbeitspapier des 23-jährigen US-Amerikaners wäre nach der aktuellen Saison ausgelaufen.

Für Bello ist der LASK die zweite Station in Europa, nachdem er im Jänner 2022 aus seiner Heimat zu Arminia Bielefeld gewechselt war. Eineinhalb Jahre später folgte der Transfer zu den Athletikern, wo er sich als Stammspieler und Leistungsträger etablierte. Der Linksverteidiger brachte es bei den Schwarz-Weißen bislang auf 85 Pflichtspiele, drei Tore und vier Assists. Zuletzt traf er heuer im Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol, davor im Frühjahr zuhause gegen den SK Rapid.

In der abgelaufenen Saison avancierte Bello zum Dauerbrenner bei den Linzern. Sowohl 32 Einsätze in der heimischen Bundesliga als auch 2714 Einsatzminuten in der höchsten Spielklasse Österreichs bedeuteten Bestwert innerhalb der Mannschaft des LASK. Nach Teamkollege Andres Andrade verlängerte nun auch der 23-Jährige seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr.

Geschäftsführer Mag. Mergim Bresilla:

„George ist in den vergangenen beiden Jahren zu einem absoluten Leistungsträger gereift. Neben seinen sportlichen Qualitäten zeichnen ihn auch sein Ehrgeiz, seine Lernwilligkeit und sein Charakter aus, weshalb er für unseren Weg beim LASK eine wichtige Rolle einnimmt. Wir sind froh, dass wir einen jungen, aufstrebenden Spieler wie ihn weiterhin an uns binden konnten.“

Sportdirektor Dino Buric:

„George ist in unserem Kader eine wichtige Stütze und hat bei uns eine starke Entwicklung genommen. Mit seinem Tempo, seiner Dynamik, seinem Offensivdrang und seiner Mentalität passt er ideal zu unserer Idee und stellt eine Bereicherung für unser Spiel dar. Darüber hinaus sind wir überzeugt, dass er weiterhin über großes Entwicklungspotenzial verfügt und uns in Zukunft noch viel Freude bereiten kann.“

Quelle: LASK Pressemitteilung

Beitragsbild: GEPA