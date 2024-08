LASK verpflichtet ManCity-Talent leihweise

Der siebente Neuzugang des LASK in der Sommertransferperiode ist in trockenen Tüchern. Außenverteidiger Tomas Galvez schließt sich leihweise für ein Jahr den Athletikern an. Der 19-jährige Linksfuß steht noch bis 2028 beim englischen Topklub Manchester City, für den er zuletzt sein Profidebüt unter Trainer Pep Guardiola gab, unter Vertrag.

Galvez wechselte im Sommer 2021 von der Nachwuchsabteilung des FC Watford zu den „Citizens“, wo er 2022 einen Profivertrag unterschrieb. Zuletzt gehörte er zum Profikader von Trainer Pep Guardiola im Rahmen der USA-Tour, die der Klub in der Vorbereitung absolvierte. Dort feierte der Youngster beim 4:2-Erfolg vor mehr als 71.000 Zuschauern in Ohio gegen den FC Chelsea sein Profi-Debüt, als er zur Pause eingewechselt wurde.

In den vergangenen Jahren kam der gebürtige Londoner, der auch die finnische Staatsbürgerschaft besitzt, für die U18 und die U21 zum Einsatz. In der Vorsaison brachte es der Linksverteidiger auf 18 Partien in der Premier League 2, einmal trug der 19-Jährige dabei die Kapitänsschleife. Darüber hinaus weist Galvez 14 Einsätze in der UEFA Youth League auf.

Nachdem er bereits sämtliche Nachwuchsnationalmannschaften durchschritten hatte, feierte der Defensivspieler im Jänner 2023 sein Debüt für die A-Auswahl Finnlands. In der EM-Qualifikation sowie zuletzt im Juni 2024 im Freundschaftsspiel gegen Schottland folgten zwei weitere Spiele für die finnische Equipe. In der kommenden Saison wird Galvez auf Leihbasis den LASK verstärken und das Trikot mit der Nummer drei überstreifen.

Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic:

„Tomas Galvez ist ein hochtalentierter, junger Spieler und wir freuen uns enorm, dass er sich für uns entschieden hat. Dass er zuletzt sein Profidebüt bei Manchester City feiern durfte, zeigt, welch hohes Potenzial er mitbringt und welch große Stücke der Klub auf ihn hält. Mit seinen technischen Qualitäten und seiner Spielintelligenz kann er uns definitiv weiterhelfen.“

Quelle + Beitragsbild: LASK Pressemitteilung