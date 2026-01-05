LASK verzichtet zum Trainingsstart auf Titelansage: „Keinen Schuh anziehen, der…“

Nach Meister Sturm Graz und „Vize“ Salzburg haben am Montag drei weitere Bundesligisten ihre Weihnachtspause beendet.

In Linz starteten der LASK und Blau-Weiß bei Minustemperaturen ins Frühjahr, auch in Hartberg trainierten die TSV-Profis unter Coach Manfred Schmid bei frostigem Wetter erstmals. Während LASK-Trainer Dietmar Kühbauer den Tabellenzweiten auf der Titelspur halten will, soll Neo-Coach Michael Köllner das blau-weiße Schlusslicht vor dem Abstieg bewahren.

LASK reist am Dienstag ins Trainingslager

Die Athletiker reisen am Dienstag an die türkische Riviera ins warme Belek. Titelansagen ließ Trainer Dietmar Kühbauer keine in Linz zurück. „Es wäre vermessen, uns einen Schuh anziehen, der uns dann vielleicht zu groß ist“, sagte Kühbauer, der den LASK im Eiltempo zurück ins Spitzenfeld geführt hat. Mit drei Punkten Abstand zu Leader Salzburg überwinterten die Oberösterreicher mit einer Ausgangslage, die nach dem verpatzten Start unter Joao Sacramento unvorstellbar schien. Über Titelchancen will Kühbauer lieber andere sprechen lassen. „Wir reden da überhaupt nicht drüber. Wir haben noch fünf Spiele, in denen wir performen müssen“, sagte der Trainer mit Blick auf das Restprogramm vor der Punkte- und Ligateilung.

Nicht zuletzt wissen die Linzer selbst haargenau, wie schnell sich das Blatt wieder wenden kann. „Ich bin schon ein paar Jahre da. Wenn du ein paar Spiele gewinnst, reden alle wieder vom Titel. Wir wissen auch, dass es schnell wieder in die andere Richtung gehen kann“, sagte Kapitän Sascha Horvath. Das sehe man nicht nur beim LASK. „Die ganze Liga ist verrückt. Bei jedem Verein geht es auf und ab, so was gab es noch nie.“

Kühbauer sortiert Trio um Berisha aus

Ausgespielt haben beim LASK Valon Berisha, Lenny Pintor und Mohamed Sanogo. Das Trio wird das Trainingslager nicht mehr bestreiten. Kühbauer hofft noch auf „ein, zwei“ Zugänge. Konkret im Mittelfeld (Sechser) und der Abwehr. „Wir werden keine halbe Mannschaft dazu kriegen. Es besteht auch kein Grund dazu, aber wir benötigen noch den ein oder anderen“, sagte Kühbauer. Sein größter Wunsch für die Vorbereitung ist, dass es „keine Verletzten“ gibt, ehe mit dem Cup-Viertelfinale gegen Blau-Weiß Linz ein besonderer Frühjahrsauftakt wartet. „Es wäre nicht schlecht, wenn wir im Cup gegen Blau-Weiß ein gutes Resultat erzielen würden. Wir wollen dort weitermachen, wo wir aufgehört haben.“

Blau-Weiß Linz beginnt Mission Klassenerhalt

Der Lokalrivale Blau-Weiß nahm zeitgleich am Kunstrasen des Sportparks Auwiesen seine Mission Klassenerhalt wieder auf. „Der Schweiß wird fließen“, hatte Köllner bereits angekündigt. Bis auf den erkrankten Martin Moormann, den verletzten Anderson und Torjäger Ronivaldo, der am Donnerstag aus Brasilien zurück erwartet wird, nahmen alle Spieler an der Auftakteinheit teil. Auch Zugang Isak Dahlqvist absolvierte den „Shuttle run“ mit seinen neuen Teamkollegen.

