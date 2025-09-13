Last-Minute-Ausgleich: Chelsea patzt vor CL-Spiel in München

Der FC Chelsea hat seine Generalprobe für das Champions-League-Duell bei Bayern München verpatzt.

In einem wilden Duell beim FC Brentford kam der Klub-Weltmeister nach einem ganz späten Gegentreffer nur zu einem 2:2 (0:1). Der Portugiese Fábio Carvalho (90.+3) rettete Brentford den Punktgewinn, zudem war der viermalige deutsche Nationalspieler Kevin Schade (35.) für den Underdog erfolgreich gewesen.

Chelsea wäre mit einem Sieg an die Spitze der Premier League gesprungen. Doch die Treffer von Cole Palmer (61.) und Moises Caicedo (85.) genügten nicht. Um am Mittwoch beim deutschen Rekordmeister zu bestehen, müssen sich die Londoner steigern.

Arsenal zwischenzeitlich an der Spitze

In der Tabelle der Premier League ist der Klub-Weltmeister mit nun acht Punkten Fünfter, vorne liegt der Londoner Stadtrivale FC Arsenal (neun) an der Spitze. Brentford, für das Schade sein erstes Saisontor erzielte, belegt den zwölften Platz.

Am Sonntag (15.00 Uhr/Sky – mit Sky Stream live dabei!) kann Titelverteidiger FC Liverpool mit einem Sieg beim FC Burnley die Tabellenführung übernehmen. Das Team des deutschen Nationalspielers Florian Wirtz ist als einziges noch ohne Punktverlust.

(SID) / Bild: Imago