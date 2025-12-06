Last-Minute-Ausgleich! Remis zwischen Hartberg und LASK

Hartberg präsentierte sich ganz zur Freude des früheren LASK-Angreifers Christian Mayrleb, der den gesperrten Manfred Schmid an der Seitenlinie ersetzte, zunächst als Meister der Effizienz. Nach zwei Schüssen aufs Linzer Tor stand es 2:0. Schon in der sechsten Minute traf Tobias Kainz nach Zuspiel von Havel, der sich 20 Minuten später für sein neuntes Saisontor feiern lassen durfte. Beim Stanglpass von Maximilian Hennig präsentierte sich Havel gedankenschneller als die LASK-Abwehr (25.). Die 22-jährige ÖFB-Stürmerhoffnung ist aktuell vom LASK an Hartberg ausgeliehen.

Leihspieler Havel überzeugt

Zwei Gegentore hatten die Oberösterreicher in keinem der sieben Spiele zuvor unter Kühbauer kassiert. Große Unsicherheit brach nach erfolgreichen Wochen aber nicht aus. Kasper Jörgensen verkürzte mit seinem vierten Saisontor per Kopf auf 1:2 (32.). Nach einem Lochpass bediente George Bello den dänischen Flügelspieler mit einer Maßflanke im Fünfmeterraum. Der LASK setzte nach. Samuel Adeniran brachte sich mit einem schlechten Ballkontakt selbst um die große Ausgleichschance (36.). Dann entwischte Havel nach einem langen Ball Joao Tornich, der sich als letzter Mann nur noch mit dem Foul zu helfen wusste und folgerichtig Rot sah.

In Sachen Spielanteilen änderte der Ausschluss wenig. Der LASK gestaltete das Spiel, Hartberg lauerte meist auf Konterchancen – oder Standards: Ein Schuss von Youba Diarra nach einer Ecke wurde zur Vorarbeit für Havel, der den Ball über das Tor jagte (54.). Auf der Gegenseite zielten Krystof Danek (55.) und Moses Usor (63.) daneben, ehe sich die große Ausgleichschance bot: Kalajdzic scheiterte mit dem Elfmeter an TSV-Goalie Tom Hülsmann. Die hochkarätige Leihgabe von Wolverhampton muss weiter auf seinen ersten Treffer für den LASK warten. Damjan Kovacevic war Jörgensen von hinten in die Beine gelaufen.

Hülsmann im Mittelpunkt

In Minute 74 ließ sich Hartbergs Hintermannschaft von einem schnellen Angriff überrumpeln, Hülsmann stoppte Sascha Horvath regelwidrig gerade noch vor dem Strafraum. Ammar Helac wechselte kalt ins Tor und durfte sich beim Jörgensen-Freistoß gleich auszeichnen (77.). Es folgte ein Sturmlauf der Gäste. Flanke um Flanke segelte in den Strafraum der Gastgeber, die sich scheinbar bis zuletzt erfolgreich in jeden Schuss warfen. Jörgensen (87.) und Kalajdzic (91.) scheiterten aus kurzer Distanz, ehe Moses Usor nach einer Flanke von Andres Andrade doch noch zum hochverdienten 2:2 einköpfelte (92.).