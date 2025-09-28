Last-Minute-Sieg! Arsenal dreht Partie in Newcastle

Mit einem Last-Minute-2:1-Sieg ist Arsenal Englands Fußball-Tabellenführer Liverpool am Sonntag bis auf zwei Punkte nahegekommen.

Die Gunners lagen bei Newcastle nach einem Treffer von Nick Woltemade (34.) lange in Rückstand, drehten diesen aber trotz zahlreicher vergebener Chancen noch im Finish. Als Goldtorschützen für den Tabellenzweiten traten Mikel Merino (84.) und Gabriel (96.) auf.

In der 34. Minute traf Woltemade zur Führung gegen den FC Arsenal. Zum Sieg für die Magpies reichte es am 6. Spieltag allerdings nicht – die Gunners schlugen in der Schlussphase zweimal zu und gewannen 2:1 (0:1). In der Champions League trifft Arsenal am Mittwoch nun auf Olympiacos Piräus (ab 21 Uhr LIVE & EXKLUSIV bei Sky Sport Austria!).

Arsenal profitiert von Liverpool-Pleite gegen Glasner

Wie schon bei seinem ersten Treffer auf der Insel gegen die Wolverhampton Wanderers vor zwei Wochen war Woltemade erneut mit dem Kopf nach einer Flanke zur Stelle. In der 67. Minute wurde der Deutsche unter dem Applaus der Fans ausgewechselt. In der Schlussphase traf zunächst der eingewechselte spanische Nationalspieler Mikel Merino gegen seinen Ex-Klub (84.). Dann drehte Gabriel in der Nachspielzeit (90.+6) die Partie. Bei Arsenal fehlt der deutsche Nationalspieler Kai Havertz weiterhin verletzungsbedingt.

In der Tabelle liegen die Gunners auf Platz zwei, zwei Punkte hinter Spitzenreiter und Meister FC Liverpool. Die Reds hatten am Samstag ihre erste Niederlage kassiert. Liverpool verlor 1:2 (0:1) beim FA-Cup-Sieger und Tabellendritten Crystal Palace. Das Team aus Newcastle, das am Mittwoch in der Champions League bei den Belgiern von Union Saint-Gilloise ran muss (Mittwoch ab 18 Uhr LIVE & EXKLUSIV bei Sky Sport Austria!), rangiert mit sechs Zählern auf dem Konto im unteren Tabellenmittelfeld.

(SID/APA/Red.)

Beitragsbild: Imago.