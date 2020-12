Last-Minute-Sieg: Barnsley feiert neunten Erfolg unter Ismael

via

via Sky Sport Austria

Der Aufwärtstrend des FC Barnsley in der englischen Championship hat auch die Weihnachtsfeiertage überdauert: Gegen Huddersfield siegten die Zweitligisten mit 2:1 dank eines Treffers in der Nachspielzeit.

Die “Tykes”, die zu Beginn auf Michael Sollbauer und Dominik Frieser (bis zur 60. Minute) setzten, gerieten schon nach 13 Minuten durch ein Tor von Rarmani Edmonds-Green in Rückstand, Verteidiger Michal Helik glich allerdings acht Minuten später aus.

Als sich in der zweiten Spielhälfte bereits ein Remis anbahnte, schlug Helik abermals zu: In der dritten Minute der Nachspielzeit fixierte der polnische Defensivspieler den vierten Barnsley-Sieg im fünften Spiel. Unter Ex-LASK-Coach Valerien Ismael ist dies der bereits neunte volle Erfolg seiner Amtszeit in England.

Darüber hinaus stehen die Tabellen-10. nur noch fünf Punkte hinter einem Platz im Aufstiegs-Play-off. Bereits am Dienstag duelliert sich das Championship-Team im nächsten Match mit Rotherham.

(Red.)

Beitragsbild: Getty Images.