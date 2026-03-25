Last-Minute-Sieg für Rapid im Test gegen Regionalligist

Der SK Rapid hat im Testspiel gegen den SC Neusiedl einen 4:3-Sieg eingefahren. Den Siegestreffer erzielte Youngster Daris Djezic in der Nachspielzeit mit einem sehenswerten Abschluss von der Strafraumgrenze.

Zuvor waren die Grün-Weißen im Verlauf der Partie dreimal in Führung gegangen. Die Burgenländer bewiesen jedoch Moral und konnten jedes Mal mit dem Ausgleich antworten. Die weiteren Treffer für Rapid gegen den krisengebeutelten Regionalligisten erzielten Ercan Kara per Doppelpack und Youngster Lorenz Szladits.

Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup setzte in seiner Startelf überwiegend auf einen Mix aus Spielern mit zuletzt wenig Spielzeit und Youngstern aus der zweiten Mannschaft. So durften etwa Ercan Kara, Jonas Auer, Marco Tilio oder Paul Gartler von Beginn an ran. Matthias Seidl führte die Mannschaft als Kapitän aufs Feld.

In der ADMIRAL Bundesliga geht es für Rapid nach der Länderspielpause mit dem Heimspiel gegen Tabellenführer Sturm Graz weiter.

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