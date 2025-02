Last-Minute-Sieg im Nachtragsspiel: Voitsberg bezwingt Bregenz

Im Nachtragsspiel der 17. Runde in der ADMIRAL 2. Liga gelingt dem ASK Voitsberg ein später 2:1-Heimsieg gegen Schwarz-Weiß Bregenz.

Philipp Zuna bringt die Gastgeber zwar in der 32. Minute in Führung, den Gästen aus dem Ländle gelingt jedoch kurz darauf durch Daniel Tiefenbach (40.) der Treffer zum Ausgleich.

Tobias Mandler auf Seiten von Schwarz-Weiß fliegt in der zweiten Halbzeit noch mit Gelb-Rot vom Platz. In Überzahl trifft Christoph Urdl dann in der Nachspielzeit zum 2.1-Endstand.

(Red.) / Bild: GEPA