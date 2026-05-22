Last-Minute-Sieg! SKN-Frauen wahren Meisterchance

St. Pöltens Fußballfrauen haben am Freitag die Chance auf den elften Meistertitel in Folge gewahrt.

Die Niederösterreicherinnen feierten gegen Sturm Graz einen 3:2-Auswärtssieg und rückten damit bis auf einen Punkt an die Wiener Austria heran. Die Favoritnerinnen könnten aber am Samstag mit einem Heimsieg über Red Bull Salzburg die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte und damit auch das Double fixieren.

Bis zur 77. Minute lag St. Pölten noch 1:2 zurück, das Siegestor durch Sarah Mattner-Trembleau fiel in der 89. Minute.

(APA)/Bild: GEPA