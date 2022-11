„Lauda Drive“: Mercedes benennt Straße nach Formel-1-Legende

Mercedes hat die verstorbene Formel-1-Legende Niki Lauda geehrt und eine Straße nach dem Österreicher benannt. „Die Straße im Herzen unseres zu Hauses in Brackley wurde in ‚Lauda Drive‘ umbenannt“, gab das Team von Rekordweltmeister Lewis Hamilton am Mittwoch bekannt: „Um Nikis Erbe für viele Jahre zu erhalten.“

Lauda, dreimaliger Formel-1-Weltmeister und Team-Aufsichtsratschef von Mercedes, war im Mai 2019 im Alter von 70 Jahren verstorben. Er gilt als Architekt hinter den Erfolgen der Silberpfeile ab der Saison 2014.

💬 „It was a privilege for all of us to work alongside Niki and I was lucky enough to call him one of my best friends.“ – Toto

We will be burning the midnight oil at the end of Lauda Drive, as we chart our course back to the front of the grid. 💪

