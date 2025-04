LaVine und DeRozan glänzen bei Kings-Erfolg

Zach LaVine und DeMar DeRozan haben die Sacramento Kings in der NBA mit geballter Kraft zu einem 127:117-Auswärtssieg bei den Detroit Pistons geführt. LaVine schrieb am Montag (Ortszeit) 43 Punkte an, DeRozan kam auf 37 Zähler. Sacramento festigte damit seinen Platz im Play-in, Detroit stand bereits fix im Play-off. Im zweiten Spiel des Tages gewann Miami Heat 117:105 gegen die nun schon seit zwölf Spielen sieglosen Philadelphia 76ers.

Im College-Basketball holten die Florida Gators zum dritten Mal die NCAA-Meisterschaft. 65:63 siegte Florida in San Antonio gegen die Houston Cougars, die Gators machten dabei einen zwischenzeitlichen Zwölf-Punkte-Rückstand wett. Die beiden Österreicher Rashaan Mbemba (Colorado State University) und Nordin Kapic (UC San Diego) hatten sich im Finalturnier der NCAA in der zweiten bzw. ersten Runde verabschiedet.

