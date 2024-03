Lazio-Kapitän Immobile im Beisein seiner Familie attackiert

Lazio Roms Kapitän Ciro Immobile ist vor den Augen seiner Familie angegriffen worden. Eine Gruppe habe ihn am Freitag in der Früh vor der Vorschule seines Sohnes verbal und körperlich attackiert, berichtete Immobile.

Bei dem Vorfall waren demnach seine Frau sowie der vierjährige Sohn mit dabei. Seit dem Rücktritt von Lazio-Trainer Maurizio Sarri diese Woche kursierten Gerüchte, wonach Immobile für dessen Aus verantwortlich sein soll, indem er sich vom Coach abgewandt hatte.

Immobiles Sprecherteam zufolge sei der Angriff am Freitag das Ergebnis der „Anstachelung zum Hass, die von einigen Medien und Journalisten über ihre sozialen Kanäle“ betrieben worden sei. Der 34-Jährige habe seine Anwälte angewiesen, strafrechtliche Schritte gegen die Verantwortlichen einzuleiten. „Die Anstachelung zum Hass ist eine Straftat, die geahndet werden muss“, hieß es in der Mitteilung seines Sprecherteams. Bei Lazio liegen nach fünf Niederlagen in den jüngsten sechs Pflichtspielen die Nerven blank.

