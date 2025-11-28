Leader St. Pölten schwächelt in 2. Liga

St. Pölten schwächelt auf dem Weg zum Winterkönig in der 2. Fußball-Liga. Die Niederösterreicher kamen am Freitag zum Auftakt der 15. Runde bei Aufsteiger Hertha Wels über ein 1:1 nicht hinaus und haben damit fünf der jüngsten sechs Pflichtspiele nicht gewinnen können. Verfolger Admira Wacker hat dadurch die Chance, mit einem Sieg im Abendspiel beim FAC am aktuell zwei Zähler vorausliegenden Tabellenführer vorbeizuziehen. Zwei Punkte Rückstand hat auch der Dritte Amstetten.

Amstetten zog mit einem von Felix Köchl in der 70. Minute fixierten Heim-1:0 an den Gästen von Austria Lustenau vorbei. Es war der vierte Sieg in Folge sowie die zwölfte Partie am Stück ohne Niederlage. Die Young Violets Austria Wien verbesserten sich mit einem 2:1-Erfolg in Kapfenberg auf Rang sechs, wobei Valentin Toifl mit einem Doppelpack (41., 87.) der Matchwinner war. Der FC Liefering und Austria Klagenfurt teilten in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim die Punkte.

Stendera vergab Elfmeter

Der in der Tabelle große Unterschied der beiden Teams wurde auf dem Platz in Wels bei sehr starkem Nebel vor nur 848 Zuschauern nur selten augenscheinlich. Schiedsrichter Julian Schnur hatte nicht nur aufgrund der schlechten Sicht alle Hände voll zu tun. Hertha-Tormann Kilian Schröcker zog im Strafraum gegen Marco Hausjell die Notbremse (30.). Das war die beste Entscheidung, zumal er nicht nur mit der Gelben Karte davonkam, sondern auch den Strafstoß von Marc Stendera abwehren konnte. Noch vor der Pause folgten drei weitere Gelbe Karten wegen teils sehr hartem Einsteigen.

Kurz nach Wiederbeginn beförderte St. Pöltens Timo Altersberger (49.) einen kurz abgespielten Stendera-Freistoß von der Strafraumgrenze flach ins Eck. Die Gäste begnügten sich mit dem Verwalten des Vorsprungs und wurden dafür bestraft. Nach einem Foul von Lukas Buchegger zeigte Schnur diesmal auf der anderen Seite auf den Elfmeterpunkt und Andrija Bosnjak verwertete souverän zum 1:1 (82.). Wels holte wie in der erst im Elferschießen verlorenen 2. Cup-Runde gegen St. Pölten nach regulärer Spielzeit ein Unentschieden. Viermal in Folge bzw. zu Hause fünfmal gab es für die zwölftplatzierten Welser keine Niederlage mehr.

(APA)/Beitragsbild: GEPA