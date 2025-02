LeBron James der beste 40-Jährige in der NBA-Geschichte

LeBron James liefert auch als 40-Jähriger regelmäßig Highscore-Leistungen. Zum zweiten Mal seit seinem am 30. Dezember gefeierten runden Geburtstag kam der Basketball-Superstar am Donnerstag (Ortszeit) auf 40 Zähler und trug damit wesentlich zum 110:102-Sieg der Los Angeles Lakers bei den Portland Trail Blazers bei. Nicht dabei war das neue Lakers-Aushängeschild Luka Doncic

James mit 40 im Höhenflug: In diesem Alter war davor noch kein NBA-Spieler auf 40 Zähler gekommen. Michael Jordan hatte am 21. Februar 2003 vier Tage nach seinem 40er 43 Zähler erzielt. Doncic, der nach seinem Wechsel von den Dallas Mavericks zuletzt noch Anlaufschwierigkeiten zeigte, setzte im zweiten Spiel an zwei Tagen aus.

Einbruch bei Morant

Indes wurde bekannt, dass Memphis-Ass Ja Morant schon am 19. Dezember Opfer eines Einbruchs in sein Haus geworden ist, bei dem Wertgegenstände im Wert von 1 Million Dollar (ca. 958.000 Euro) gestohlen worden sind. Es handelte sich um Schmuck, Uhren und Luxus-Handtaschen. Die Tat passierte während eines Heimmatches der Grizzlies gegen die Golden State Warriors. Es dürfte sich um jene Täter handeln, auf deren Konto auch Einbrüche bei den Stars Patrick Mahomes und Travis Kelce gingen. Es gibt sieben Beschuldigte, ihnen drohen jeweils bis zu zehn Jahre Haft.

