LeBron James: Karriereende kommt „eher früher als später“

Erneut hat Superstar LeBron James offen gelassen, ob die kommende NBA-Saison die letzte seiner großen Karriere sein wird. „Ich bin total fokussiert, denn ich weiß nicht, wann es vorbei ist“, sagte der Rekordspieler am Medientag der Los Angeles Lakers. Der Abschied vom Basketball komme aber „eher früher als später“.

James geht in seine 23. Spielzeit, im Dezember wird der viermalige Champion und erfolgreichste Punktesammler der Liga-Geschichte 41 Jahre alt. „Ich freue mich auf die Möglichkeit, das Spiel, das ich liebe, noch eine weitere Saison spielen zu können“, so James: „Was mich antreibt, ist die Tatsache, dass meine Liebe zum Spiel immer noch groß ist.“

Er trainiere seinen Körper und versuche, „ihn jedes Jahr so nah wie möglich an die 100 Prozent zu bringen“, so James. Die NBA-Saison empfinde er zwar als „Achterbahnfahrt“, doch James genießt es nach eigener Aussage, weiter dabei zu sein, egal, was „gut, schlecht oder hässlich“ sei.

Alter sei „nur eine Zahl. Nicht viele Spieler in meinem Alter, die ins 23. Jahr gehen, können auf diesem Niveau spielen. Ich versuche, das nicht als selbstverständlich anzusehen.“

(SID) / Artikelbild: Imago