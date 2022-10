LeBron James träumt von NBA-Team in Las Vegas

Basketball-Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers hat für die Zeit nach seiner Karriere ein ganz großes Ziel. Der 37-Jährige würde gerne irgendwann ein Team nach Las Vegas bringen und dieses besitzen, sagte James am Mittwoch (Ortszeit) nach einem in Las Vegas ausgetragenen Testspiel der Lakers gegen die Phoenix Suns (115:119). James, der 23 Punkte erzielte, richtete einen Appell an NBA-Commissioner Adam Silver.

„Er sieht möglicherweise jedes Interview und Transkript von NBA-Spielern“, sagte er. „Also, ich will hier ein Team haben, Adam. Danke.“ James, der bereits Teilbesitzer von Liverpool sowie der Baseball-Mannschaft der Boston Red Sox ist, sprach schon im Juni über eine mögliche Erweiterung seines Portfolios. In Kürze startet der Routinier in seine 20. NBA-Saison, im August unterzeichnete der viermalige Champion bei den Lakers eine Vertragsverlängerung bis 2024/25 im Wert von mehr als 97 Millionen Dollar (97,8 Millionen Euro).

Im Juni hatte Silver eine Expansion der Liga zu mehr als 30 Teams in den Raum gestellt. Er bekräftigte zwar, dass eine Erweiterung zwar derzeit nicht zur Debatte stehe, die Metropolen Las Vegas und Seattle aber wundervolle Märkte wären. James hat laut Forbes ein Vermögen von einer Milliarde Dollar, womit er sich einer Eigentümergruppe anschließen müsste, um ein NBA-Team zu kaufen. Laut Liga-Regel wäre das auch erst nach seinem Karriereende möglich.

Es wird erwartet, dass die derzeit zum Verkauf stehenden Phoenix Suns um einen höheren Preis als die bisherige Rekordsumme von 2,35 Milliarden Dollar ihren Besitzer wechseln werden. Diese Summe hatte Alibaba-Mitgründer Joe Tsai im Jahr 2019 für den Kauf der Brooklyn Nets gezahlt, wie Sports Illustrated am Mittwoch berichtete.

(APA)

Bild: Imago