Leclerc mit Bestzeit beim Rookie-Festival im ersten Mexiko-Training

Formel-1-Pilot Charles Leclerc im ersten freien Training zum Großen Preis von Mexiko einen frühen Teilerfolg verbucht. Der Ferrari-Star raste am Freitag in 1:18,380 Minuten zur Bestzeit, die bei den Rookie-Festspielen im Autódromo Hermanos Rodriguez aber wenig über das tatsächliche Kräfteverhältnis aussagte.

Das Reglement gibt vor, dass jeder Stammfahrer im Saisonverlauf zwei Trainings an einen Rookie abgeben muss. Insgesamt neun Teams tauschten einen ihrer etablierten Fahrer aus. Unter anderem pilotierte Arvid Lindblad den RB21 von Weltmeister Max Verstappen, WEC-Pilot Antonio Fuoco nahm im Ferrari von Lewis Hamilton Platz, der Mexikaner Pato O’Ward übernahm das McLaren-Cockpit von Vize-Weltmeister Lando Norris.

Lediglich Sauber setzte in beiden Autos auf sein gewohntes Personal, Nico Hülkenberg wurde Dritter vor WM-Spitzenreiter Oscar Piastri im McLaren. Lindblad, der als Kandidat für eines der Cockpits der Racing Bulls für die kommende Saison gilt, fuhr als bester Rookie auf den sechsten Platz.

Die Stammfahrer übernehmen wieder im zweiten Training (0.00 Uhr live auf Sky Sport F1 – holt euch jetzt Sky Stream) und testen dann unter den besonderen Bedingungen in der Höhe von Mexiko-Stadt. Die dünnere Luft auf über 2200 Metern wirkt sich auf Aerodynamik, Kühlung und den Motor aus – weniger Luft bedeutet eine abweichende Leistung. Der 20. Saisonlauf findet am Sonntag (21.00 Uhr live auf Sky Sport F1) statt.

(SID)

Bild: Imago