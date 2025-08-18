Leeds besiegt Everton dank spätem Nmecha-Elfmeter

Leeds United darf über einen späten Erfolg über den FC Everton jubeln!

Die PL-Aufsteiger lieferten sich einen über weite Strecken offenen Schlagabtausch mit dem Gegner aus Liverpool. Die Entscheidung sollte erst in der 84. Minute durch einen Elfmeter-Treffer von Ex-Wolfsburger Felix Nmecha fallen. Dem Strafstoß war ein Handspiel von Everton-Kapitän James Tarkowski vorangegangen.

Durch die Niederlage der „Toffees“ ging auch die Premiere von Neuzugang Jack Grealish daneben: Der Ex-ManCity-Profi wurde erst in der 71. Minute eingewechselt.

Dank des früheren DFB-Fußball-Nationalspielers Lukas Nmecha hat Leeds United mit dem ehemaligen Bundesliga-Coach Daniel Farke auf der Bank eine erfolgreiche Premier-League-Rückkehr gefeiert. Der Aufsteiger kam gegen den früheren Europacup-Gewinner FC Everton durch einen verwandelten Handelfmeter des Ex-Wolfsburgers (84.) zu einem glücklichen 1:0-Auftaktsieg.

Nmecha, der in der Sommerpause nach vier Jahren bei den „Wölfen“ wieder in England angeheuert hatte, war sechs Minuten zuvor ins Spiel gekommen. Der ehemalige Hoffenheimer Anton Stach spielte die kompletten 90 Minuten durch.

