Leeds steigt mit Wöber in die Premier League auf

Leeds United mit ÖFB-Legionär Maximilian Wöber steigen von der Championship wieder in die Premier League auf! Nach der 1:2 (1:2)-Niederlage von Sheffield United am Ostermontag beim FC Burnley ist der Tabellenführer der Championship zwei Spieltage vor Saisonende nicht mehr von einem der beiden direkten Aufstiegsplätze zu verdrängen. Zudem sicherte sich auch Verfolger Burnley mit dem Sieg vorzeitig das Ticket für das Oberhaus.

Zuvor hatte das Team aus Yorkshire Leeds, mit dem in dieser Saison lange verletzten Wöber auf der Bank, bereits mit einem deutlichen 6:0 (5:0)-Sieg gegen Stoke City den Druck auf die Konkurrenz erhöht. „Eine so starke Leistung abzuliefern, ist wirklich erstaunlich“, sagte Farke der BBC: „Die ganze Anerkennung gebührt den Jungs für die Art und Weise, wie sie mit der Situation umgegangen sind, und für den Kampfgeist, den sie in den letzten Wochen gezeigt haben.“

Farke hatte im Sommer 2023 nach Leeds‘ Abstieg aus der ersten Liga auf der Insel angeheuert. In seiner ersten Saison mit seinem neuen Verein war der frühere Trainer von Borussia Mönchengladbach zunächst noch im Playoff-Finale am FC Southampton gescheitert. Mit Maximilian Wöber steht ein Österreicher im Kader des bald Premier-League-Vereins.

(SID)/Bild: Imago