Leeds United gegen Manchester City HEUTE LIVE auf Sky

Wenn in fast allen Ligen Europas der Spielbetrieb über die Weihnachtszeit ruht, bietet die Premier League ihren Fans das volle Programm. Am sogenannten Boxing Day, dem zweiten Weihnachtstag, rollt in der Premier League traditionell der Ball – auch in diesem Jahr gut eine Woche nach dem WM-Finale in Katar.

Ob die fünf frisch gebackenen argentinischen Weltmeister, die aktuell in der Premier League unter Vertrag stehen, bereits mit von der Partie sein werden, ist noch offen. Fest steht, dass Sky alle zehn Partien des 17. Spieltags live und exklusiv übertragen wird.

Mittwoch, 28.12.:

20:50 Uhr: Leeds United – Manchester City live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Bild: Imago