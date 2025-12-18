Legendencup: Ehemalige Fußballstars treffen sich in Hard

Für den guten Zweck stehen am Samstag ehemalige Sportgrößen auf dem Spielfeld: Am Bodensee wird zum zweiten Mal der „Raiffeisen Charity Legendencup“ ausgetragen.

Der Legendencup in Hard live ab 14:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1 sowie im Livestream.

In der Sporthalle am See wird wieder Fußball gespielt: Legenden, etwa aus Altach, Bregenz und Lustenau sowie ein Team Österreich treffen dabei aufeinander. Außerdem sind auch wieder die internationalen Stars aus Deutschland mit dabei, erstmals auch ein Legendenteam vom SV Werder Bremen. Jedes Match ist auf eine Dauer von 10 Minuten angesetzt. Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf Sportgrößen wie Toni Polster und Ailton freuen.

Gestartet wird der Legendencup mit der Vorstellung der Teams, ehe das erste Match ansteht: Die Werder Bremen Legenden treffen auf die Ecoballers, einem Team von Tennisstar Dominic Thiem. Gespielt wird bis in die Abendstunden, um 20 Uhr findet die Siegerehrung statt.