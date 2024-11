Leicester trennt sich von Cooper

Nach nur fünf Monaten muss Teammanager Steve Cooper beim früheren englischen Fußball-Meister Leicester City wieder gehen.

Das gab der Klub am Sonntag bekannt. Die Foxes hatten am Samstag zu Hause gegen den FC Chelsea verloren (1:2), es war die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Pflichtspielen. Mit zehn Punkten aus zwölf Partien steckt der Rückkehrer im Tabellenkeller der Premier League fest.

Der Waliser Cooper hatte Ende Juni Aufstiegstrainer Enzo Maresca beerbt, der zu Chelsea gewechselt ist. Mit den Blues besiegelte der Italiener nun das Aus seines Nachfolgers. Übergangsweise wird Ben Dawson den Überraschungsmeister von 2016 betreuen.

(SID) / Artikelbild: Imago