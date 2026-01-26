Gefährlich als Underdog: Trainer Alexander Blessin erwartet eine Leistungssteigerung seines FC St. Pauli im Nachholspiel gegen RB Leipzig.

„Wir tun uns von Natur aus leichter gegen größere Namen“, sagte der 52-Jährige vor der Partie am Dienstagabend (ab 20:30 Uhr LIVE bei Sky!), bei der er auf den vierten Saisonsieg des Tabellenvorletzten hofft.

Mit dem 0:0 im Stadtderby gegen den Hamburger SV hatte sich Blessin nicht wirklich anfreunden können. „Wir haben da schon auch was gut zu machen und das erwarte ich auch von den Jungs“, sagte Blessin zur bislang schwachen Heimbilanz. Vor den eigenen Fans haben die Kiezkicker erst acht Punkte geholt – es ist der schlechteste Wert in der Liga.

Im norwegischen Mittelfeldspieler Mathias Rasmussen, der vom Champions-League-Klub Union Saint-Gilloise aus Belgien verpflichtet wurde, hat der St. Pauli-Coach eine neue Option. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der 28-Jährige sogar in die Startelf rutscht.

