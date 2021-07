Leipzig-Boss Mintzlaff: “Wäre schön, wenn Sabitzer bei uns bleibt”

Oliver Mintzlaff würde gerne bei drei Personalien Klarheit haben. Aber der RB-Boss benötigt Zeit und Geduld, allerdings auch ungewollt.

RB Leipzig beendete die vergangene Saison als Vizemeister. Für die neuen Saison unter dem neuen Trainer Jesse Marsch ist die Tabellenspitze das Ziel, man will Rekordmeister Bayern München bald vom Thron stoßen.

Lacroix noch nicht aufgegeben

Dafür benötigt man einen absoluten Top-Kader, an dem RB-Boss Oliver Mintzlaff derzeit bastelt. Aber so richtig geht es noch nicht voran. Bei den Zu- und Abgängen soll sich noch einiges tun. ”Idealerweise besteht eine Kadergröße aus 21 plus den Torhütern. Daher haben wir aktuell noch einen zu großen Kader. Wir haben noch vier Wochen Zeit und es ist noch gar nicht so viel Bewegung im Transfermarkt”, so Mintzlaff.

Kommen soll unbedingt Maxence Lacroix. ”Es ist kein Geheimnis, dass es ein Spieler ist, mit dem wir uns beschäftigt haben. Natürlich sind wir mit ihm in Gesprächen, genauso wie mit seinem aktuellen Arbeitgeber Wolfsburg”, so der Geschäftsführer.

Aber die Wölfe wollen den Verteidiger nicht abgeben – noch nicht. Denn Mintzlaff hat der Transfer noch nicht aufgegeben und spielt auf Zeit. ”Jetzt schauen wir, ob wir vielleicht doch nochmal die Gespräche aufnehmen können. Wir werden sehen, was bis zum Ende des Transferfensters passiert.”

”Wäre schön, wenn Marcel Sabitzer bei uns bleibt”

Zeit benötigt er auch bei zwei anderen Personalien, allerdings ungewollt. Marcel Sabitzer hat noch Vertrag bis 2022 bei RB und macht sich Gedanken um seine Zukunft. Diese kann er sich durchaus außerhalb von Leipzig vorstellen. Der Vizemeister würde ihn gerne behalten. ”Sabi ist unser Kapitän, der großartiges für uns geleistet hat und unseren Klub. Daher wäre es schön, wenn Marcel Sabitzer bei uns bleibt, er hat noch ein Jahr Vertrag”, beurteilt Mintzlaff die Situation.

”Jetzt wird man gucken, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Wir werden jetzt in Ruhe die Gespräche mit ihm und seinem Berater aufnehmen.” Eine Tendenz scheint es noch nicht zu geben. ”Ein klares Signal gab es in keine Richtung.”

Mintzlaff benötigt Geduld

Mintzlaff benötigt also Zeit und Geduld bei den Personal-Baustellen, ohne die sportlichen und wirtschaftlichen Ziele aus den Augen zu verlieren. Denn eines ist für Mintzlaff klar: ”Wir wollen gerne verlängern oder verkaufen und ungern Spieler irgendwann ablösefrei vom Hof ziehen lassen.”

