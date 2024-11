Nach Leisten-OP: LASK muss lange auf Pintor verzichten

Fußball-Bundesligist LASK muss längere Zeit auf Offensivmann Lenny Pintor verzichten.

Der 24-jährige Franzose laboriert laut Clubangaben vom Dienstag an einer Sehnenverletzung im Leistenbereich und wird am Mittwoch operiert. Pintor hat seit Mitte Oktober keine Partie mehr bestritten. Nach bisher 33 Pflichtspielen für die Linzer wartet der Flügelspieler, der im Sommer 2023 von AS St. Etienne nach Oberösterreich gewechselt ist, noch auf seinen ersten Treffer.

Neben Pintor: Mehrere LASK-Profis fallen aus

Im Heimspiel der Conference League am Donnerstag (ab 20.00 Uhr live auf Sky Sport Austria!) gegen Cercle Brügge fehlen ASK-Trainer Markus Schopp neben Pintor auch die weiteren Langzeitverletzten Andres Andrade und Moses Usor (beide Kreuzbandriss) sowie Torhüter Tobias Lawal nach seinem Muskelriss im Oberschenkel und Rene Renner nach seiner Sprunggelenks-OP.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.